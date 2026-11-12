Позвали росгвардейца с автоматом: слишком красивых выгоняли из Пушкинского музея

Россиянка Анастасия рассказала в своем блоге, что ее и подругу выгоняли из Пушкинского музея, так как они пришли туда «слишком красиво одетыми». Она назвала ситуацию некрасивой и несправедливой.

По ее словам, перед походом в музей девушки изучили правила. Там было отмечено, что нельзя фотографироваться со штативом и вспышкой, на фотоаппарат. Подруги нарядились и отправились смотреть на предметы искусства в шикарных интерьерах.

«Мы нашли красивую локацию, буквально две минуты делаем фотографии. И тут подлетает сотрудница музея с бешеными глазами: „Вы нарушаете правила музея, здесь фотосессии запрещены“», — сказала Анастасия.

Она сказала, что вокруг были люди, которые непрерывно снимали фото и видео на телефон, но к ним претензий не было. А девушкам запретили фотографироваться, так как они были в красивых нарядах и слишком долго фотографировались.

Как отметила блогерша, сотрудница музея подчеркнула, что девушки сильно наряжены, поэтому они «оскверняют это место, унижают этим других посетителей». А фотоссесию нужно согласовать, оплатить и провести в часы, когда учреждение закрыто.

«По всей видимости Венера Милосская — это искусство, а две девушки в красивых платьях — угроза культурному наследию», — возмутилась Анастасия.

Она добавила, что сотрудница вызвала женщину-охранника и росгвардейца с автоматом, чтобы пресечь фотосессию.

В итоге девушки ушли в другой зал, где уже другая смотрительница стала делать им комплименты за наряды и отметила, что они очень красивые. Но в следующем зале им снова запретили фотографироваться, подчеркнув, что претензии у сотрудников музея только к ним двоим из-за красивой одежды.

Подписчики поддержали возмущение блогерши, объяснив такое поведение завистью.

«У меня тоже такие ситуации часто случаются. Не потому, что нельзя фоткаться в общественных местах, а потому, что в некоторых людях так много злобы, что они не могут выдержать радость других», — отметила подписчица.

Но некоторые люди поддержали сотрудников Пушкинского музея, так как посчитали, что девушки ходили туда не ради искусства.

«Какое лицемерие, сами туда ходите исключительно чтобы пофоткаться и выложить, чтобы вам самим завидовали, какие вы красивые, а сотрудников обвиняете в этом же. Вы определитесь, вам культура нужна или фотки?» — спросил один из комментаторов.

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