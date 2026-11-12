Набиуллина отказалась подстраивать курс рубля под интересы отдельных отраслей

Набиуллина: курс рубля не будут подстраивать под нужды отдельных отраслей

Курс рубля должен зависеть не от потребностей отдельных отраслей экономики, а от привлекательности российской валюты для сбережений. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы 12 ноября, передает ТАСС .

Глава Банка России обозначила приоритеты валютной политики на фоне неодинаковой ситуации в российских отраслях. По ее словам, курс рубля не должен определяться потребностями отдельных сегментов экономики. Важнее, чтобы национальная валюта оставалась привлекательным инструментом для сбережений.

Набиуллина также отметила, что с учетом санкционного давления нынешний диапазон колебаний рубля нельзя считать чрезмерным. Таким образом, ЦБ не рассматривает поддержку отдельных отраслей через настройку валютного курса как самостоятельную цель денежно-кредитной политики.

Одним из главных ориентиров регулятора остается борьба с инфляцией. ЦБ рассчитывает достичь целевого показателя в 4% уже в 2027 году. Набиуллина подчеркнула, что период высоких ставок по кредитам болезненно отражается на экономике, однако назвала его необходимым этапом для повышения благосостояния граждан в будущем.

При этом глава ЦБ ожидает постепенного ускорения экономического роста. По ее словам, инвестиционная активность в последние два квартала увеличивается, а в следующем году вложения должны вырасти не только в денежном выражении, но и в физических объемах.

Однако у российской экономики остается серьезное ограничение — недостаточная производительность труда. Как отметила Набиуллина, реальный сектор располагает достаточными финансовыми ресурсами, но для дальнейшего развития предприятиям необходимо эффективнее использовать имеющиеся возможности.

Отдельно глава регулятора высказалась о льготном кредитовании. Дальнейшее расширение таких программ она назвала тупиковым путем. По ее словам, доступность кредитов должна обеспечиваться прежде всего за счет снижения инфляции. За последние 12 месяцев объем выдачи ипотечных кредитов составил 5,4 трлн рублей.

Кроме того, Банк России точечно смягчил регулирование, чтобы стимулировать кредитование предприятий, которым необходимо защищать производство от атак беспилотников.

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