К 170-летию первого чемпиона Российской империи по шашкам выпустили открытку

Почта России и проект «Коломенский трамвай желаний» выпустили открытку к 170-летию со дня рождения Сергея Воронцова — уроженца Коломенского уезда, первого чемпиона Российской империи по русским шашкам, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году исполняется 170 лет со дня рождения Сергея Андреевича Воронцова. К памятной дате Почта России совместно с проектом «Коломенский трамвай желаний» выпустила открытку в форме шашки.

На обратной стороне открытки разместили QR-код. С его помощью можно прослушать аудиоисторию о жизни и достижениях спортсмена.

Сергей Воронцов считается сильнейшим шашистом России конца XIX — начала XX века. Он трижды выигрывал Всероссийский шашечный турнир. На восьмом десятке лет Воронцов выиграл партию у более молодого популяризатора шашек, мастера спорта СССР Леонида Потапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.