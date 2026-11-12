В Коломне проведут концерт о любви с ариями, романсами и песнями

Концерт «У любви во власти» пройдет 14 ноября в 17:00 в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». В программе — популярные арии и дуэты из оперетт, старинные романсы и песни о любви, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Коломенская картинная галерея «Дом Озерова» 14 ноября представит концерт «У любви во власти». Каждое произведение программы — отдельная история о любви.

Перед зрителями выступят Марина Пономарева (сопрано) и Михаил Евтюхов (баритон). Пономарева — лауреат международных конкурсов, солистка оперной студии имени Елены Образцовой и обладательница звания «Лучший голос» конкурса «Романсиада». Евтюхов — актер Государственного музыкального театра под руководством Алексея Рыбникова.

Фортепианное сопровождение обеспечит Константин Одегов, преподаватель Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Начало концерта — в 17:00. Возрастное ограничение — 12+. Билеты доступны на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.