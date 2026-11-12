Щелково примет фестиваль духовной и физической культуры

Фестиваль духовной и физической культуры пройдет 14 ноября 2026 года в спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове. В нем примут участие учащиеся воскресных школ Московской епархии 2009–2011 годов рождения, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ежегодный фестиваль объединит команды пяти епархий Московской области — Балашихинской, Коломенской, Одинцовской, Подольской и Сергиево-Посадской.

В программу вошли «Веселые старты», мини-футбол, городошный спорт, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.

Организаторы — государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» и межъепархиальный отдел по работе с молодежью Московской митрополии Русской православной церкви. Фестиваль поддерживают министерство физической культуры и спорта Московской области и администрация городского округа Щелково.

Мероприятие направлено на духовное воспитание детей средствами физической культуры, развитие командного духа, любви к ближнему, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания. Оно пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Фестиваль состоится 14 ноября 2026 года в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» по адресу: Щелково, ул. Краснознаменская, д. 24. Торжественное открытие начнется в 10:00, соревнования — в 10:20, награждение — в 14:00.

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Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.