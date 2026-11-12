В усадьбе Лукутиных откроют выставку о процессе создания картин

Выставка «До картины» откроется 12 ноября в музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в селе Федоскино городского округа Мытищи. Экспозиция покажет путь от наброска до готового полотна, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке «До картины» представят подлинные авторские эскизы и репродукции созданных на их основе картин Ильи Лебедева и Екатерины Камыниной. Современные российские художники много лет работают вместе. Посетители смогут проследить, как менялись композиция, цвет и детали произведений.

Основные темы творчества авторов — патриотизм, история и героизм. Их полотна посвящены Древней Руси, Великой Отечественной войне и современной военной истории. Лебедев создает портреты и пейзажи сквозь призму истории, работает в монументальном, историческом, пейзажном и портретном жанрах. Камынина сочетает лирические интонации с эпическими и героическими темами.

Работы художников хранятся в фондах Студии военных художников имени М. Б. Грекова, Центрального музея Вооруженных сил РФ, Центрального музея Великой Отечественной войны, Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, музея-заповедника «Куликово поле», а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 14 февраля 2027 года. Возрастная маркировка — 0+. Адрес музея: Московская область, городской округ Мытищи, село Федоскино, улица Лукутинская, строение 7.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.