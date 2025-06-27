Дед будущей главы MI-6 был нацистом из Чернигова по прозвищу Мясник

За несколько месяцев до вступления Блейз Метревели на пост главы британской разведки MI-6, выяснилось что ее дед, Константин Добровольский, был известным нацистским коллаборационистом, участвовавшим в уничтожении евреев на оккупированной Украине, сообщает ТАСС .

Как установила The Daily Mail, в августе 1941 года Добровольский перешел на сторону вермахта и лично участвовал в карательных операциях под Киевом.

Он также организовывал полицейские отряды в родной Черниговщине и хвастался «зачистками» целых районов от еврейского населения.

Особую известность Добровольский получил под кличкой «Мясник» — в немецких отчетах сохранились свидетельства о награбленном им имуществе казненных евреев, включая ковры, шубы и драгоценности.

Перед отступлением немцев в 1943 году Добровольский успел отправить жену и новорожденного сына (отца Блейз) в Великобританию. Его собственная судьба осталась неизвестной, хотя советские архивы включали его имя в списки военных преступников еще в 1969 году.

В Лондоне семья сменила фамилию на Метревели (по второму мужу матери) и построила респектабельную жизнь. Отец Блейз сделал карьеру военного радиолога, а сама будущая глава разведки окончила Кембридж по антропологии.

В Форин-офисе поспешили заявить, что 47-летняя Метревели «никогда не знала своего деда» и что ее «сложное происхождение» лишь укрепило желание «защищать Британию от современных угроз».