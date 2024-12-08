Захарова поинтересовалась судьбой фейка Reuters о гибели Асада

сегодня в 22:15

В МИД России ожидают опровержения Reuters о гибели Асада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на распространенный агентством Reuters фейк о гибели президента Сирии Башара Асада

«Интересно, сообщившее о „хайли-лайкли“ кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет?» — написала дипломат.

Представитель МИД отметила, что оказавшаяся неверной информация и есть пример фейка «с которыми Запад так рьяно как бы борется».

Ранее агентство, ссылаясь на мониторинговые каналы, сообщало, что Асад «с высокой вероятностью» мог погибнуть в авиакатастрофе.