Reuters: Башар Асад, возможно, погиб в авиакатастрофе

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника. По информации сервиса Flightradar24, за некоторое время до захвата Дамаска боевиками из воздушной гавани вылетел Ил-76 авиакомпании Syrian Air. Кто был на борту данного лайнера — неизвестно.

Агентству не удалось подтвердить сведения, что в этом самолете мог находиться Асад. Но это вполне реально.

В полете лайнер неожиданно повернул в другую сторону, а затем вообще пропал с радаров. Сначала самолет направлялся в прибрежные районы страны, где живут алавиты — сторонники президента.

«Он (лайнер — ред.) исчез с радаров, возможно, потому что отключили транспондер, но я считаю, что более вероятно, что самолет был сбит», — отметил источник.

Данные Flightradar24 говорят о том, что борт взлетел в 05:00 и через 40 минут полета пропал в окрестностях города Хомс. В это время Ил-76 был на высоте 495 м.

Ранее российский военкор Юрий Котенок заявил, что террористы и протурецкие боевики без сопротивления взяли сирийский город Дамаск, президент страны Башар Асад покинул столицу. Вооруженные люди заняли ключевые объекты в городе.