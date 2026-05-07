Захарова: по Киеву может быть нанесен удар в случае реализации угроз Зеленского

Если Киев попытается атаковать Москву 9 Мая, то ВС РФ предпримут ответные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Украинский президент Владимир Зеленский ранее озвучивал планы по срыву празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Киев может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток реализовать эти угрозы.

Захарова призвала украинских граждан и иностранных дипломатов со всей серьезностью отнестись к рекомендациям Минобороны РФ о последствиях для Киева в случае удара по Москве и своевременно покинуть город.

Также она подчеркнула, что РФ будет решительно пресекать любые провокации киевского режима.

Ранее Россия объявила перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. В Минобороны заявили, что если киевский режим попытается реализовать преступные планы по срыву празднования, то Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

