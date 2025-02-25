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Захарова ответила на извинения Вучича за ошибку в голосовании по резолюции в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибку в голосовании за антироссийскую резолюцию по Украине. В своем Telegram-канале она обратилась к жителям Сербии на сербском языке.

«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слышим отголоски ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Все остальное мы переживем. И мы победим! Потому что нацизм должен быть остановлен!» — написала дипломат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители Белграда проголосовали в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке.

Он также отметил, что сербской делегации следовало воздержаться по европейской резолюции.

Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, подготовленную Киевом и рядом стран Запада. Таким образом, документ был принят.

Авторы резолюции требуют от России «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».

За антироссийский проект проголосовали 93 страны, 18 государств выступили против. Еще 65 стран воздержались.