Захарова отреагировала на слова главы МИД Чехии Липавского о памятнике Коневу

Заявление главы МИД Чехии Яна Липавского о том, что у Москвы якобы нет никаких прав на демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивана Конева, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, такое высказывание является ничем иным, как «прекрасным примером раболепия перед подлостью», пишет ТАСС .

Захарова считает, что Липавский продемонстрировал не только «раболепие перед подлостью», но еще и предал население Чехии.

Несмотря на протесты и возмущения общественности, в Чехии 3 апреля 2020 года демонтировали монумент Коневу с пьедестала. Памятник хотели передать в Музей ХХ века, который должен был быть создан администрацией Праги.

После того как новость о демонтаже памятника Коневу разлетелась по миру, Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Ранее в России Госдума предложила инициативу, направленную на введение запрета для всех, кто причастен к сносу памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.