Госдума предлагает запретить въезд в РФ причастным к сносу памятников ВОВ

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (Единая Россия) предлагает расширить меры воздействия на иностранцев, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников, посвященных советским Героям и жертвам Великой Отечественной войны, говорится в Telegram-канале зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководителя Сторонников ЕР, председателя в «Волонтерах Победы» Ольги Занко.

«Памятник солдатам Красной армии в Мальборке, памятник маршалу Ивану Коневу в Праге, памятник Танку Т-34 в Нарве. Это священные символы нашей боли, благодарности и памяти, которые предательски снесли. В странах Европы уничтожено и снесено более 3200 монументов советским воинам. Тот, кто поднимает руку на эти символы, совершает преступление не только против прошлого, но и против будущего. Их действия — оскорбление советских солдат, погибших при освобождении Европы, оскорбление семей ветеранов. Таким лицам нет места в России — ни в качестве туристов, ни под любым другим предлогом. За содеянное они должны нести наказание: от международного осуждения до полного и пожизненного запрета на въезд в нашу страну», — отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Основанием для ограничения въезда может стать информация из открытых источников, подтверждающая причастность к актам вандализма в отношении воинских захоронений, мемориалов, стел, обелисков и других объектов памяти, расположенных за рубежом. Кроме того, депутат считает, что под российскими санкциями должны оказаться не только вандалы, но и инициаторы уничтожения памятников. Это могут быть депутаты и должностные лица, которые принимали такие решения. Это позволит оперативно реагировать на случаи осквернения исторического наследия, не дожидаясь завершения длительных судебных процедур.

Новые меры будут направлены на укрепление правовых механизмов защиты исторической памяти и суверенитета России. Законопроект может стать частью системной работы по противодействию попыткам обесценить вклад СССР в Победу над нацизмом и сохранить память о защитниках Отечества и жертвах военных преступлений.