Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избранный президент США Дональд Трамп стал символом надежды на прекращение беспредела либеральной диктатуры, поскольку он продолжает участвовать в политической борьбе, несмотря на угрозы. Так она прокомментировала новость о том, что Трамп был признан человеком года по версии американского издания Time, сообщает NEWS.ru .

«Скептически отношусь ко всем западным рейтингам и обложкам. Но то, что Трамп пережил покушение и не одно, остался в политической борьбе, став символом надежды на прекращение беспредела либеральной диктатуры, безусловно, особо выделяет его фигуру», — отметила представитель МИД РФ.

Она добавила, что это не о выборах в США, а о желании миллионов остановить преступный механизм дегуманизации, который был под контролем американского либерализма.

Time подчеркивает, что политическое возвращение Трампа не имеет прецедентов в истории Америки. Издание напомнило, что первый срок 78-летнего бизнесмена и политика завершился «позором» и штурмом Капитолия.

Более того, против Трампа было возбуждено несколько уголовных дел. Тем не менее он одержал победу на праймериз партии и стал кандидатом в президенты. Также в июле этого года он стал жертвой покушения, а позже подвергся еще одной попытке устранения.