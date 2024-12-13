Захарова охарактеризовала Трампа как «символ надежды»

Мария Захарова: Трамп стал символом надежды на прекращение беспредела
Политика

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что избранный президент США Дональд Трамп стал символом надежды на прекращение беспредела либеральной диктатуры, поскольку он продолжает участвовать в политической борьбе, несмотря на угрозы. Так она прокомментировала новость о том, что Трамп был признан человеком года по версии американского издания Time, сообщает NEWS.ru.

«Скептически отношусь ко всем западным рейтингам и обложкам. Но то, что Трамп пережил покушение и не одно, остался в политической борьбе, став символом надежды на прекращение беспредела либеральной диктатуры, безусловно, особо выделяет его фигуру», — отметила представитель МИД РФ.

Она добавила, что это не о выборах в США, а о желании миллионов остановить преступный механизм дегуманизации, который был под контролем американского либерализма.

Time подчеркивает, что политическое возвращение Трампа не имеет прецедентов в истории Америки. Издание напомнило, что первый срок 78-летнего бизнесмена и политика завершился «позором» и штурмом Капитолия.

Более того, против Трампа было возбуждено несколько уголовных дел. Тем не менее он одержал победу на праймериз партии и стал кандидатом в президенты. Также в июле этого года он стал жертвой покушения, а позже подвергся еще одной попытке устранения.