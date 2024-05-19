Захарова: обезумевший Запад жестко действует против Грузии

В МИД России считают, что Запад не смог устроить в Грузии украинский сценарий

Запад ведет максимально жесткую и «безумную» борьбу с Грузией, где провалился украинский сценарий госпереворота, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Дипломат указала, что на Украине радикализация политики начиналась с выступлений националистов. В Тбилиси этот сценарий не удалось осуществить.

«С Грузией не получилось. Поэтому действуют жестко, безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли», — сказала она.

Ранее руководство дипведомств Литвы, Эстонии и Исландии участвовали в уличных протестах против закона об иноагентах в Тбилиси.