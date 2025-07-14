В Ленинском провели инспекцию работ по модернизации теплосетей

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается активная фаза модернизации систем теплоснабжения. Глава Ленинского округа Станислав Каторов проверил ход работ на ключевых участках в городе Видное и поселке Развилка, здесь специалистами ведутся демонтаж старых и монтаж новых тепловых линий. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Где необходимо, проводим монтаж байпаса для бесперебойного обеспечения горячего водоснабжения. Все работы ведем параллельно и в настоящий момент готовность по объектам — от 20 до 60%, что говорит об опережающих темпах работ», — отметила заместитель начальника отдела капитального строительства ООО«РКС» Ольга Рогова.

В рамках инспекции были осмотрены три участка по улице Советской в Видном, а также две территории в Развилке на Проектируемом проезде № 5538 и на Южном проезде. На участках по улице Советской от дома № 12 до пересечения с Советским проездом, а также от центрального теплового пункта № 3А до дома № 28 работы выполнены на 60%.

«Работа идет очень активно. На нескольких участках мы видели уже смонтированную теплосеть, которая ожидает отопительного сезона. На многих участках уже смонтированы байпасы. По предварительной оценке, работы идут по графику», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Выполнение работ в срок находится на особом контроле и будет завершено до 1 сентября, в соответствии с поручением Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.