Мэр Тбилиси об иностранцах на акции протеста: это не дружба, а переворот

Иностранные дипломаты участвуют в попытке переворота в Грузии, заявил мэр Тбилиси и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Каха Коладзе. Его слова цитирует РИА Новости .

«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошел переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию… Это не дружба, это враждебность», — указал глава столичного муниципалитета в эфире телекомпании «Рустави 2».

Ранее в среду главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии участвовали в уличных протестах против закона об иноагентах на стороне митингующих.

Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах, который вызвал массовые демонстрации в столице республики в последнее время.