Захарова назвала враждебной поддержку Эстонии об изъятии замороженных активов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враждебными действиями поддержку Эстонии инициативу по изъятию замороженных Таллином российских активов и пояснила, что это на самом деле никого не удивило, пишет пресс-служба ведомства.

«Враждебные действия прибалтийских государств в адрес нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Причем, как правило, западные кукловоды используют Прибалтику в качестве «полигона» для зондирования почвы на предмет различного рода антироссийских идей», — заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, если замороженные российские активы действительно будут изъяты в пользу Украины, то Москва расценит это как неприкрытый разбой, который нарушает международное право.

Она напомнила, что первый замуправляющего директора МВФ Гиты Гопинатх предостерегала Запад от изъятии российских активов, так как это может навредить мировой валютно-финансовой системе.

Ранее Германия оценила замороженные российские активы на 4,28 млрд долларов. Эти средства хотят изъять и направить в помощь Украине.