Захарова назвала проявлением неонацизма действия Запада в Приднестровье
Захарова: жителей Приднестровья выживают из домов
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Жителей Приднестровья фактически выживают из своих домов. Отсутствие электричества в ПМР — проявление неонацизма, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Запад стимулирует во всех точках мира», — отметила дипломат.
Иностранные государства делают это, прикрываясь «демократией». Однако все осознают, что такие лозунги — фейк, сказала Захарова.
Запад занимается решением геополитических вопросов, применяя стандартные инструментарии неонацизма, подчеркнула дипломат. Над людьми издеваются.
Ранее в Приднестровье перестали работать все промышленные предприятия. Это произошло из-за отсутствия энергетических ресурсов.