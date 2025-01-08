сегодня в 09:19

Жителей Приднестровья фактически выживают из своих домов. Отсутствие электричества в ПМР — проявление неонацизма, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

«Запад стимулирует во всех точках мира», — отметила дипломат.

Иностранные государства делают это, прикрываясь «демократией». Однако все осознают, что такие лозунги — фейк, сказала Захарова.

Запад занимается решением геополитических вопросов, применяя стандартные инструментарии неонацизма, подчеркнула дипломат. Над людьми издеваются.

Ранее в Приднестровье перестали работать все промышленные предприятия. Это произошло из-за отсутствия энергетических ресурсов.