Захарова назвала «отчаянной» ложь Сунака о ядерной эскалации

«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?» — написала она.

Сунак ранее заявил, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса. А приблизило мир к этому якобы «безрассудстве Путина». Также премьер заявил о «разрушительном воздействии», которое оказало прекращение поставок газа на жизнь британцев.

Захарова напомнила, что именно Киев регулярно обстреливает Запорожскую АЭС, что также сказывается на ядерной опасности. Вместе с этим она назвала «неопровержимым фактом», что Россия не прекращала поставки газа.

«Главным враньем» Сунака, по словам Захаровой, стал факт работоспособности оставшейся нитки «Северного потока-2», но закрытие ее Западом.

«Главы европейских стран, в частности Шольц, открыто признают, что „c трудом могут представить рабочую эксплуатацию сохранившейся нитки газопровода“. Почему? Потому что в Вашингтоне запрещают», — подытожила она.