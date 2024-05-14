Захарова назвала «отчаянной» ложь Сунака о ядерной эскалации
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отчаянно лжет о «ядерной эскалации», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.
«Ложь Сунака настолько отчаянна, что его даже жаль. А вдруг это просто глупость?» — написала она.
Сунак ранее заявил, что мир подошел к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса. А приблизило мир к этому якобы «безрассудстве Путина». Также премьер заявил о «разрушительном воздействии», которое оказало прекращение поставок газа на жизнь британцев.
Захарова напомнила, что именно Киев регулярно обстреливает Запорожскую АЭС, что также сказывается на ядерной опасности. Вместе с этим она назвала «неопровержимым фактом», что Россия не прекращала поставки газа.
«Главным враньем» Сунака, по словам Захаровой, стал факт работоспособности оставшейся нитки «Северного потока-2», но закрытие ее Западом.
«Главы европейских стран, в частности Шольц, открыто признают, что „c трудом могут представить рабочую эксплуатацию сохранившейся нитки газопровода“. Почему? Потому что в Вашингтоне запрещают», — подытожила она.