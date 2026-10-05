Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе и домашнем насилии

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опубликовала в Instagram* фото романтического вечера в ресторане, где она была вместе с мужем Арсением Шульгиным.

На кадрах она сидит в легком платье с открытыми плечами. Под публикацией Шульгина написала, что это свидание. В комментарий певица Валерия назвала невестку «просто девятиклассницей».

Однако пользователи стали писать в комментариях о слухах об избиении Лианы в Дубае и возможной подаче заявления на развод.

«Откуда вы это все берете?», — ответила Лиана на вопросы подписчиков.

В 2020 году младший сын известной певицы Арсений Шульгин и Лиана поженились.

Ранее муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его пасынок Арсений Шульгин не избивает свою жену Лиану.

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