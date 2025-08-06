«Чушь собачья»: Иосиф Пригожин высказался о скандале с рукоприкладством пасынка
Муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его пасынок Арсений Шульгин не избивает свою жену Лиану, сообщает «Газета.ru».
«Это чушь собачья, она упала со стула. Мы каждый день на связи с детьми. О чем вы говорите? Где Арсений — и где поднять руку на женщину? Он воспитанный мальчик», — отметил продюсер.
Пригожин не понимает, о чем говорят люди и почему делают такие выводы. По его мнению, пасынок бы никогда в жизни не позволил себе такого, у него совсем иной менталитет. А тех, кто распространил подобные слухи, Иосиф назвал мерзавцами, негодяями и подонками.
Более того, Пригожин рассказал, что Шульгин — очень воспитанный и сдержанный молодой человек. Он никогда не повышал голос на жену. В заключение продюсер пожелал всем быть настолько же спокойными, как и его пасынок.
Пригожин также уточнил, что супруга Арсения упала со стула во время того, как поправляла шторы. В результате падания она ударилась головой. После инцидента, как отметил продюсер, Арсений позвонил ему, рассказал о случившемся, и они вместе с Валерией помогли девушке с больницей.