«Чушь собачья»: Иосиф Пригожин высказался о скандале с рукоприкладством пасынка

«Это чушь собачья, она упала со стула. Мы каждый день на связи с детьми. О чем вы говорите? Где Арсений — и где поднять руку на женщину? Он воспитанный мальчик», — отметил продюсер.

Пригожин не понимает, о чем говорят люди и почему делают такие выводы. По его мнению, пасынок бы никогда в жизни не позволил себе такого, у него совсем иной менталитет. А тех, кто распространил подобные слухи, Иосиф назвал мерзавцами, негодяями и подонками.

Более того, Пригожин рассказал, что Шульгин — очень воспитанный и сдержанный молодой человек. Он никогда не повышал голос на жену. В заключение продюсер пожелал всем быть настолько же спокойными, как и его пасынок.

Пригожин также уточнил, что супруга Арсения упала со стула во время того, как поправляла шторы. В результате падания она ударилась головой. После инцидента, как отметил продюсер, Арсений позвонил ему, рассказал о случившемся, и они вместе с Валерией помогли девушке с больницей.