Из Центра искусств во Франции украли книгу «Апокалипсис» весом 210 кг

Во Франции снова обокрали музей. На этот раз похищена уникальная книга «Апокалипсис» — одна из самых дорогих и тяжелых в мире. Ее вес достигает 210 кг, сообщает SHOT .

Кража произошла ночью из Центра современного искусства в Иссуаре. Грабители вынесли из здания единственную в своем роде книгу — «Апокалипсис святого Иоанна», вес которой составляет около 210 кг, из которых около 150 кг приходится на массивный бронзовый переплет. Автором переплета выступил сам Сальвадор Дали.

Книгу создавали с 1958 по 1961 год по замыслу издателя Жозефа Форе. В работе над ней участвовали выдающиеся деятели культуры: писатель Жан Кокто, художники Бернар Бюффе и Леонар Фужита, философ Эмиль Чоран. Экземпляр издания — единственный в мире.

В настоящее время делом о краже занимается жандармерия Клермон-Феррана, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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