Кошачье мясо на продажу: 12 живодеров поймали с поличным во Вьетнаме
Фото - © © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Во Вьетнаме задержали группу из 12 человек, которые похищали кошек для перепродажи на мясо. Живодеры использовали ловушки с приманкой из рыбы и за ночь могли поймать от 4 до 10 животных. В ходе операции полиция спасла 50 кошек, сообщает РЕН ТВ.
В ходе операции полиция спасла 50 кошек. Также были изъяты 55 ловушек, семь мотоциклов, две машины для удаления меха и 6,7 миллиона донгов (около 250 долларов) наличными.
13 питомцев уже вернули хозяевам. Остальных кошек передали в некоммерческий центр.
Ранее в Подольске сотрудники полиции установили личность местного жителя, которого подозревают в жестоком обращении с животным. Он держал кошку в заложниках и издевался над ней.
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