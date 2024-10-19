Захарова назвала дезинформацией заявление Борреля о расстреле украинских пленных

Глава Евродипломатии Жозеф Боррель осудил якобы «убийство солдатами ВС РФ украинских боевиков». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ЕС делают дезинформационные вбросы для очернения России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

На Западе придумывают такие истории, поскольку у Украины нет успехов на поле боя. К тому же пришедшие на территорию России вооруженные боевики — неонацисты, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Они совершили варварское нападение на мирных жителей Курской области, похищали, убивали гражданских лиц, угнали мирных граждан в концентрационный лагерь, издевались над ними, занимались террором и мародерством на российской территории», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что эта ложь Борреля становится в один ряд с фейками Запада про «резню в Буче» и «20 тыс. похищенных украинских детей». Ни одно из обвинений не получилось подтвердить с помощью документов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг информацию о том, что солдаты ВС РФ расстреливают украинских бойцов в Курской области. Так он прокомментировал публикации СМИ противника об «убийстве военнопленных».