«Заговор в дурдоме»: Захарова отреагировала на слова Кулебы об указе Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает бывшим дипломатам покидать территорию родной страны. Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба возмутился, дав комментарий изданию Corriere della Sera. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в своем Telegram-канале , сравнив ее с заговором в дурдоме.

Захарова привела часть цитаты Кулебы, в которой тот возмущается, что вынужден ночью бежать из родной страны как вор из-за того, что Зеленский наложил запрет на выезд бывших министров с территории Украины. По словам Кулебы, украинский президент боится, что министры могут начать говорить вещи, которые, по его мнению, могут противоречить линии правительства. Он также пояснил, что стал мишенью украинской власти, потому что публично осудил действия Зеленского. Сложившуюся ситуацию прокомментировала Захарова.

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме. Но при этом подобные заявления показательны: построение демократии по ультралиберальному образцу привело к появлению на Украине диктатуры, а „строители демократии“, не дождавшись перемоги, разлетелись по зарубежным кормушкам. О чем Кулебище и рассказал: „Моя зарплата зависит от визитов в зарубежные страны“», — написала представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Украина всячески пытается опровергнуть сообщения о побеге Кулебы. В пресс-службе бывшего главы украинского МИД заявили, что экс-министр отправился на международную конференцию в Сеуле.