На Украине пытаются опровергнуть новость о бегстве экс-главы МИД Кулебы

Пресс-служба бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы пытается опровергнуть новость о его бегстве из страны, которая появилась в СМИ накануне. Там заявили, что экс-министр отправился на международную конференцию в Сеуле, сообщает ТАСС .

Итальянские журналисты заметили, что Кулеба пересек границу с Польшей перед вступлением в силу постановления о запрете дипломатам в отставке покидать Украину во время действия военного положения.

В пресс-службе бывшего министра сообщили украинскому изданию Hromadske, что тот уехал за границу для участия в конференции. Затем он посетит мероприятие в Польше и 21 сентября вернется на Украину.

Кулеба был министром иностранных дел с марта 2020-го по сентябрь 2024 года. После отставки он занял должность сотрудника Белферовского центра при Гарвардской школе управления им. Джона Кеннеди. Также он выступает экспертом по международной проблематике.

Ранее стало известно, что масштабы бегства военнослужащих ВСУ с мест службы приобрели катастрофический характер. Отдельно ведется статистика по статье «Дезертирство», по которой возбуждено уже более 50 тыс. производств.