С начала 2025 года более 110 тысяч человек самовольно оставили части ВСУ

За весь 2022 год было зарегистрировано 6988 уголовных производств по статье «Самовольное оставление воинской части», а в 2023 году — 18 628, то только за первые семь месяцев 2025 года этот показатель взлетел до 110 511 случаев.

Общее число таких дел с начала конфликта приблизилось к 203 тысячам. Отдельно ведется статистика по статье «Дезертирство», по которой возбуждено уже более 50 тысяч производств.

Верховная рада приняла закон, позволяющий военнослужащим, самовольно оставившим части, вернуться на службу без последствий до 30 августа 2025 года. Однако заявления официального Киева о численности ВСУ в 880 тысяч человек подвергаются сомнению. Находящийся в СИЗО депутат Александр Дубинский, к примеру, утверждает, что реальная численность украинских войск не превышает 280 тысяч человек, а дезертировать могли около 250 тысяч.