«ЗАЭС не отдадим»: в Госдуме озвучили спорные моменты в мирном плане США

Вопрос принадлежности Запорожской АЭС стал одним из наиболее спорных в предполагаемом мирном соглашении по Украине от США, который опубликовало Reuters. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, подчеркнув, что Россия «никому не отдаст» ЗАЭС, сообщает Газета.ru .

По мнению законодателя, опубликованный в Reuters текст предполагаемого документа является только проектом будущего соглашения, который еще неоднократно обсуждат. Комментируя его, Чепа подчеркнул, что Россия не потерпит угроз для собственной безопасности.

«Поэтому мы не отдадим никому контроль над Запорожской АЭС. Это будет все равно, что оставить в российской предбрюшине мину замедленного действия», — продолжил парламентарий.

Вместе с тем Чепа допустил, что Россия разрешит американцам или экспертам МАГАТЭ посещать Запорожскую АЭС для проведения традиционных осмотров.

Ранее Reuters опубликовало текст предполагаемого документа об урегулировании на Украине, который, по его данным, спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф презентовал на переговорах в Париже 17 апреля. Согласно ему, Белый дом выступает за то, чтобы Украина «вернула» себе Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Предлагается, чтобы контроль и управление ЗАЭС осуществляли США, а энергией станции пользовалась и Россия, и Украина.