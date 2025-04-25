Снять санкции и «вернуть» ЗАЭС. Полный текст мирной сделки США по Украине

Агентство Reuters опубликовало предполагаемый план США по украинскому урегулированию, который спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф презентовал на переговорах в Париже 17 апреля. В тексте идет речь об условиях прекращения огня, гарантиях безопасности для Украины, территориальных и экономических вопросах перемирия.

Издание заявило, что опубликовало текст соглашения без изменений и в полном виде.

«Рамки соглашения Россия — Украина. Обзор: настоящие условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам», — говорится в документе.

План предполагает, что Москва и Киев соглашаются на постоянное прекращение огня и «немедленно приступают к переговорам по технической реализации». Украине, в свою очередь, предоставляются «надежные гарантии безопасности», а странами-гарантами выступят государства Европы и другие неевропейские страны, которые изъявят соответствующее желание. США предлагают, чтобы Украине разрешили рассчитывать на вступление в Евросоюз, однако она должна отказаться от членства в НАТО.

Касательно территориальных вопросов, то Белый дом юридически признает Крым частью России и фактически — российский контроль над ЛНР, а также частями Запорожской, Херсонской областей и ДНР. США также выступили за то, чтобы Киев «вернул» себе территории в Харьковской области, контролировал Кинбурнскую косу (часть Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, территориально находящаяся в Николаевской области) и имел беспрепятственный проход по реке Днепр.

Кроме того, Белый дом выступил за то, чтобы Украина «вернула» себе Каховскую ГЭС и Запорожскую АЭС. Предлагается, чтобы контроль и управление ЗАЭС осуществляли США, а энергией станции пользовалась и Россия, и Украина.

США также предложили снять все санкции, которые с 2014 года вводились против России из-за ситуации на Украине. Помимо этого, в рамках сделки США хотят нарастить американо-российское сотрудничество в энергетической сфере и других секторах.

«США и Украина реализуют экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых. Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию», — цитируется документ.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно заявляли, что не передадут контроль над ЗАЭС любой из третьих сторон. Кремль также подчеркивал, что Россия никогда не откажется от Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Конфликт на Украине закончится мгновенно, если Киев выведет войска из новых регионов России, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем временем Стивен Уиткофф проводит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.