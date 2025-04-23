Песков: конфликт закончится мгновенно, если Киев выведет войска из 4 регионов

Официальный представитель Кремля заявил, что для урегулирования конфликта Киеву необходимо вывести свои войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста французского журнала Le Point Le Point.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что региона Донбасса и Новороссии являются неотъемлемой частью России и закреплены в Конституции страны по итогам прошедших референдумов.

Песков добавил, что в настоящее время часть территорий новых регионов РФ остаются оккупированными украинскими военнослужащими.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о выходе американской стороны из переговоров по Украине.