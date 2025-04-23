Песков прокомментировал слова Вэнса о выходе США из переговоров по Украине

Песков: заявление вице-президента США Вэнса не рассматривается как ультиматум

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о выходе американской стороны из переговоров по Украине, сообщает «Царьград» .

Ранее Вэнс рассказал о четком предложении, направленном Вашингтоном Москве и Киеву. В случае отрицательного ответа, по его словам, Штаты выйдут из переговорного процесса.

Представители СМИ обратились к Дмитрию Пескову с вопросом, рассматривает ли Кремль данное заявление как ультиматум.

Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на этот вопрос, подчеркнув, что администрация Дональда Трампа продолжает играть роль посредника, что приветствуется российской стороной.

«Я еще раз повторяю. Безусловно вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать», — заключил Песков.