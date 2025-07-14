Жители Подмосковья могут принять участие в чемпионате по программированию

Открыт прием заявок на участие в международном состязании по алгоритмическому программированию, где школьники, студенты и специалисты соревнуются в решении задач с помощью эффективного и оптимизированного кода. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Для участия можно выбрать один из трех дивизионов:

A–B — профессиональный. Состязаются специалисты ИТ-отрасли, победители и призёры олимпиад и соревнований по программированию национального или международного уровня;

C–D — средний. Для тех, кто уже освоил основные алгоритмы и стремится развивать свои навыки программирования на более сложном уровне;

E–F — младший. Для начинающих программистов.

Участие в отборочном этапе — индивидуальное, в финале и суперфинале — командное. Участие в чемпионате бесплатное. Зарегистрироваться и подать заявку можно на официальном сайте чемпионата до 31 августа включительно.

Финал чемпионата состоится в сентябре. Дети и взрослые из разных регионов России и зарубежных стран в очном формате будут состязаться на площадках ведущих вузов. Суперфинал пройдет в октябре в Научно-технологическом университете «Сириус».

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