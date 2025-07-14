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23 школы-новостройки откроют к 1 сентября в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье к 1 сентября 2025 года планируется открыть 23 школы-новостройки. В День знаний учиться пойдут около 106 тыс. первоклассников, сообщила министр образования региона Ингрид Пильдес.

«К 1 сентября мы открываем 23 школы-новостройки, 57 школ после капитального ремонта. Всего в 2025 году откроем 70 новых объектов образования, которое даст большое количество мест», — сказала Ингрид Пильдес в ходе совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Она уточнила, что 1 сентября в школы пойдут учиться примерно 106 тыс. первоклассников.

Ранее Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.