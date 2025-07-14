Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах мошенничества с ОСАГО

Мошенники придумали новую схему и продают фальшивые полисы ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Злоумышленники создают поддельные сайты, похожие на страницы известных страховых компаний. В названии домена может быть слово «osago» или подобные комбинации, чтобы обмануть пользователей.

Мошенники предлагают заполнить анкету для расчета стоимости страхования, требуют указать личные данные, информацию об автомобиле и данные водительских прав. Также они просят оплатить оформление полиса и ввести данные банковской карты, включая трехзначный код. Дальше жертву перенаправляют на поддельную страницу для подтверждения оплаты и требуют ввести код из СМС от банка.

Таким образом, мошенники крадут денежные средства жертвы и сведения, которые могут использовать в других преступных схемах.

Чтобы не попасть на уловку мошенников, оформляйте полис только на проверенных сайтах официальных страховщиков. Не сообщайте код из СМС и банковские реквизиты посторонним лицам, а также внимательно проверяйте адрес сайта в браузере.

Мингосуправления региона рекомендует не доверять подобным предложениям, а также ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.