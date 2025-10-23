Зачем Франция говорит о войне с РФ: эксперт назвал скрытые цели Генштаба

Генштаб Франции хочет укрепить свою позицию и подстегнуть рост ВПК разговорами о конфликте с РФ, сообщил РИАМО военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Ранее начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции, генерал Фабьен Мандон призвал страну готовиться к военному конфликту с Россией. Генерал считает, что это возможно через 3-4 года.

«Риторику начальника Главного штаба (Франции — ред.) я оцениваю как абсолютно выгодную для французского военного командования и для французской верхушки. Причина в увеличении личного состава, вооружений, техники, создании военных городков — все это значительно укрепляет статус военного министерства и в том числе начальника генерального штаба как личного организатора всех мероприятий», — считает Насонов.

Он добавил, что все упомянутое выше потребует задействования военно-промышленного сектора страны. Причем французский бизнес и ранее вкладывался в него очень активно. Насонов добавил, что Франция — одна из немногих стран Европы, которая самостоятельно может производить военную технику, включая корабли.

Стимулирование ВПК могло подстегнуть экономику страны, отметил военный эксперт.

