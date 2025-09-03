Забрали стакан: после переговоров были уничтожены следы пребывания Ким Чен Ына

После переговоров с Путиным были уничтожены следы пребывания Ким Чен Ына

После окончания переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном сопровождающие северокорейского главу сотрудники тщательно ликвидировали в зале все следы его пребывания, сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

На видео, размещенном в Telegram-канале журналиста, показано, что одна из представительниц северокорейской делегации забрала стакан, из которого пил Ким Чен Ын, а другой протер обивку кресла и мебель, которой касался лидер КНДР.

После официальной части Владимир Путин и Ким Чен Ын покинули кабинет очень довольные и отправились пить чай в неформальной обстановке.

После участия в военном параде в Пекине Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе отправились на переговоры в одном автомобиле. С лидерами двух стран в машину села неизвестная женщина на каблуках.