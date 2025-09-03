Красотка на каблуках ехала в одной машине с Путиным и Ким Чен Ыном

После участия в военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе направились на запланированные переговоры в одном автомобиле. Вместе с ними поехала неизвестная женщина на каблуках, сообщает «Царьград» .

Судя по опубликованным в Сети кадрам, к российскому лимузину Aurus сначала подошел Путин, затем Ким Чен Ын, а следом за ними в машину села неизвестная темноволосая женщина на каблуках. Личность этой стройной спутницы пока официально не подтверждена.

Предполагается, что она может быть либо личным переводчиком северокорейского лидера, либо его сестрой Ким Е Чжон, которая занимает важное положение в руководстве КНДР.

Президент России Владимир Путин в очередной раз выразил благодарность за героическое участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях по освобождению Курской области от украинских вооруженных сил. Лидер КНДР Ким Чен Ын, по сообщениям, лично инициировал эту помощь, назвав ее «братским долгом».