«Забавно»: Медведев прокомментировал церемонию инаугурации Трампа

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал довольно забавным церемонию инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая прошла в накануне в Капитолии.

«Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведенный после вчерашнего события», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что диалог российского и китайского лидеров стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства двух дружественных государств.

Медведев добавил, что сегодня мировое сообщество заинтересовано в развитии и процветании всего человечества, а не в «золотом веке Америки», о котором на церемонии инаугурации театрально заявил 47-й президент США.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин в формате видеоконференции провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином. В начале беседы в знак приветствия Путин улыбнулся и помахал рукой председателю КНР.