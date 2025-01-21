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Путин улыбнулся и помахал рукой Си Цзиньпину во время их онлайн-встречи

Президент РФ Владимир Путин улыбнулся и помахал рукой председателю КНР Си Цзиньпину в знак приветствия в начале переговоров, которые состоялись в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер назвал главу Китая дорогим другом. Путин отметил, что переговоры с Си Цзиньпином в начале года стали уже доброй традицией. Председатель КНР также помахал Путину в знак приветствия.

Во время встречи лидеры стран подвели итоги работы за прошедший период, наметили новые планы по развитию российско-китайского партнерства. Путин отметил, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина — широкая общность национальных интересов.

Также президент РФ поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с 2025 годом и наступающим Праздником весны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая. По его словам, модель равноправного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников.