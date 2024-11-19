Лавров заявил о беспрецедентном уровне развития отношений России и Китая

Лавров провел встречу с главой МИД КНР Ван И

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости .

«Мы действительно находимся на беспрецедентном этапе развития наших стратегических отношений всеобъемлющего партнерства», — заявил Лавров во время встречи делегаций Москвы и Пекина.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о регулярных контактах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, о встрече двух лидеров на саммите БРИКС в Казани в 2024 году.

По словам министра, модель равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Бразилии. Российскую делегацию возглавил Лавров.