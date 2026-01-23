За Тимошенко на Украине внесли залог в полном объеме

Украинская неправительственная организация Transparency International* сообщила о полной оплате залога по делу главы оппозиционной партии «Батькивщина» на Украине Юлии Тимошенко. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда страны, пишет ТАСС .

Сумма залога составила приблизительно 760 тысяч долларов США. Сама Тимошенко ранее заявляла, что не сможет внести залог самостоятельно, так как такой суммы у нее нет.

Следующее судебное заседание запланировано на 26 января. На этом слушании политик планирует обжаловать действующую меру пресечения в отношении нее.

Лидеру оппозиции предъявлены обвинения в коррупционных действиях. По версии следствия, Тимошенко пыталась подкупить народных депутатов Верховной рады Украины.

*Организация признана нежелательной в России.

