Тимошенко не может внести требуемый судом залог по делу о подкупе депутатов

Глава оппозиционной политической силы «Батькивщина» на Украине Юлия Тимошенко заявила о своей неспособности выплатить назначенный судом залог в размере 33,3 миллиона гривен (около 760 тысяч долларов — ред.) по делу о подкупе народных депутатов, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопрос журналистов о наличии у нее необходимых средств для залога, она дала однозначный ответ: «Нет». Тимошенко уточнила, что даже часть средств, собранных ее соратниками и друзьями, не может быть переведена в качестве залога.

«Из-за рассмотрения в суде вопроса об аресте моего имущества даже та часть (залога — ред.), которая есть, заблокирована финмониторингом», — подчеркнула она.

Тимошенко уверена, что судебный процесс, инициированный по указке властей, преследует цель сделать невозможной выплату ею требуемого залога в установленный срок — до 21 января включительно — с последующим заключением под стражу.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло обвинения в адрес Тимошенко в попытке склонить к подкупу депутатов Верховной Рады. 16 января суд избрал ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен.

