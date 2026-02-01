Yle: Россия восстанавливает военную базу в Петрозаводске близ Финляндии

Как пишет финское издание Yle, территорию очистили от растительности и разместили на ней военную технику. На фотографиях, сделанных осенью прошлого года, можно заметить свыше 50 грузовиков и другой техники. По мнению военного эксперта Марко Эклунда, это связано с созданием нового 44-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

«Часть подразделений уже прибыла в регион и нуждается в казармах и учебной инфраструктуре», — пишет издание Rulehti.

По данным агентства, формирование этого соединения предусматривает увеличение численности Сухопутных войск приблизительно на 15 тыс. человек. Одновременно ведется строительство военного городка в Кандалакше Мурманской области. Этот гарнизон находится менее чем в 150 км от границы с Финляндией.

Ранее стало известно, что несмотря на прекращение работы пограничного сообщения между Финляндией и Россией, финские граждане продолжают трудовую деятельность на российской территории.

