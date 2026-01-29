Закрытые границы не мешают финнам продолжать работать в России

Несмотря на прекращение работы пограничного сообщения между Финляндией и Россией, финские граждане продолжают трудовую деятельность на российской территории, сообщает «Царьград» со ссылкой на Yle.

Речь идет о специалистах, занятых в рамках договора об обслуживании финнами арендованного участка Сайменского канала, расположенного в РФ приблизительно в 29 км от российско-финской границы.

Поддержание в надлежащем состоянии данной территории входит в сферу ответственности Финляндии, поэтому финские профессионалы осуществляют работы там несколько раз в неделю.

По информации издания, на арендованном участке канала в настоящее время наблюдается «абсолютное спокойствие», что обусловлено присутствием не только финских сотрудников, но и представителей российских пограничных и таможенных служб.

Сайменский канал протяженностью 43 км приблизительно поровну разделен между территориями Финляндии и России. Соглашение об аренде было заключено в 1962 году, а в 2010-м продлено еще на 50 лет.

