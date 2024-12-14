Yeni Safak: Турция намерена сбивать израильские военные самолеты в Сирии

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В Турции рассказали о действиях при поддержке Израиля курдов в Сирии

Турция будет сбивать израильские военные самолеты в Сирии, если ЦАХАЛ поддержит курдские формирования в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Şafak.

«Наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их [самолеты неприятеля]. Соответствующие приказы уже даны Генеральному штабу ВС Турции», — указано в публикации со ссылкой на турецких военных.

Ранее протурецкая «Сирийская национальная армия» вошла в город Манбидж на севере Сирии, выбив оттуда курдские отряды, которым помогают США.

Как сообщила 12 декабря газета Israel Hayom, сирийские курды уже связались с Израилем и попросили о военной помощи.