Yeni Safak: Турция намерена сбивать израильские военные самолеты в Сирии
В Турции рассказали о действиях при поддержке Израиля курдов в Сирии
Турция будет сбивать израильские военные самолеты в Сирии, если ЦАХАЛ поддержит курдские формирования в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Şafak.
«Наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их [самолеты неприятеля]. Соответствующие приказы уже даны Генеральному штабу ВС Турции», — указано в публикации со ссылкой на турецких военных.
Ранее протурецкая «Сирийская национальная армия» вошла в город Манбидж на севере Сирии, выбив оттуда курдские отряды, которым помогают США.
Как сообщила 12 декабря газета Israel Hayom, сирийские курды уже связались с Израилем и попросили о военной помощи.