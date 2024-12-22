WSJ: Запад выберет между диалогом с исламистами и влиянием

США и европейским странам стоит определиться с дальнейшими действиями в Сирии: им нужно выбрать между сотрудничеством с теми, кого на Западе считают террористами, либо уступить влияние в ближневосточном государстве странам, которые готовы к этому, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Для Запада возникшая ситуация не является новой. Подобное уже проходили, когда в Афганистане к власти пришел «Талибан»*. Известно, что западные и американские дипломаты уже попытались прояснить позиции нового сирийского руководства.

«Западные государства быстро приходят к выводу, что им необходимо взаимодействовать с ХТШ*, несмотря на ее внесение в список террористических организаций», — заявила директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR) Жюльен Барнс-Дейси.

Новое руководство Сирии вызывает настороженность у властей Америки и стран Запада. При этом они хотят добиться возвращения в Сирию хотя бы части беженцев, которые покинули страну из-за гражданской войны.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил, что Москва достигла всех целей в Сирии. По словам лидера РФ, ВС РФ пришли в Сирию более 10 лет назад с целью предупредить создание террористического анклава и в целом этого результата удалось достичь.

*Запрещенные в России террористические организации.