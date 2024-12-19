Россия достигла своих целей в Сирии - Путин

Россия, по словам президента, пришла в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав на подобие того, что ранее наблюдали в некоторых других странах – к примеру, в Афганистане.

Он отметил, что Россия, в целом, своей цели достигла. И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, тоже претерпели внутренние изменения.

«Не даром сегодня многие европейские страны и Соединенные штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, что же вы туда лезете?! Значит, они изменились», - сказал Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.