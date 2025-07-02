Приступы астмы и боли в суставах: на кого и как влияет «серая» погода

Атмосферные колебания могут провоцировать скачки давления, боли в суставах, ухудшение сна и даже приступы астмы, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Когда атмосферное давление, температура и влажность резко меняются, внутренние системы тоже начинают перестраиваться, адаптироваться к этим изменениям. Такие перестройки не всегда проходят безболезненно, особенно у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, респираторной системы, опорно-двигательного аппарата. Чем менее стабильны внешние факторы (колебания температуры, давление), тем сильнее страдает их самочувствие», — сказала Уланкина.

Она добавила, что, например, при пониженном атмосферном давлении в воздухе становится меньше кислорода, и ткани хуже им насыщаются.

«У чувствительных людей это вызывает головную боль, ухудшение концентрации, тошноту, раздражительность. В то же время сосуды реагируют расширением — это особенно тяжело переносят пациенты с гипотонией, гипертонией, мигренями. При сырой погоде и пониженном атмосферном давлении усиливаются боли при заболеваниях суставов из-за отека тканей и увеличения внутрисуставного давления», — разъяснила врач.

Уланкина отметила, что у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой при высокой влажности учащаются эпизоды одышки и кашля.

«Даже у людей без хронических болезней в пасмурные дни часто нарушается сон, а из-за недостатка витамина D, который вырабатывается на солнце, появляется ощущение усталости даже при привычных нагрузках, ухудшается настроение, падает мотивация и работоспособность», — отметила специалист.

Врач уточнила, что метеочувствительность — не каприз или лень, а физиологическая реакция организма.

«Полностью избавиться от нее невозможно, но можно частично скорректировать все теми же методами: стабильным режимом дня, полноценным питанием, достаточной физической активностью и качественным отдыхом», — заключила эксперт.