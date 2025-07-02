Украина приговорила «Кузю» из «Универа» к тюремному сроку
Винницкий городской суд вынес заочный приговор российскому актеру Виталию Гогунскому, известному по роли Кузи в сериале «Универ», сообщает ТАСС.
Артиста приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие политической деятельностью. Также суд обязал актера возместить Украине 380 долларов за судебные издержки.
Гогунский, уроженец Кременчуга, после начала спецоперации публично высказывался в поддержку российских военных, участвовал в концертах для участников СВО, в том числе в Донецке и Мариуполе.
В июне 2024 года СБУ возбудила против него уголовное дело за «оправдание российской агрессии» и «пропаганду войны».
Украинские власти рассматривают его действия как коллаборационизм, что и стало основанием для заочного осуждения.